As profissionais de RH da Pontomais e da Agência Mirium, Silvana Fernandes e Nádia Sousa, serão as convidadas especiais do 2º Meetup de RH, que tem como apoiadora oficial a Great Place to Work (GPTW). O evento que acontecerá no dia 20 de fevereiro, em Curitiba, é uma realização da startup de tecnologia para recursos humanos Pontomais em parceria com a GPTW, que é responsável por fazer o ranking mundial das melhores empresas para se trabalhar.

O objetivo é trazer duas empresas que se destacaram no ranking 2019 – Pontomais entre os 10 do Paraná e Mirium entre os 10 nacionais – para compartilhar suas experiências em gestão de pessoas. Silvana, Nádia e Hilgo Gonçalves, que é embaixador da GPTW no Brasil e diretor regional no Paraná, farão um bate-papo sobre a importância de estar em um ambiente de trabalho saudável que sempre propicie o melhor para os negócios, para as pessoas e para o ecossistema. No evento serão apresentados cases e aprendizados que essas empresas tiveram por meio de suas boas práticas de RH.

A mediação do bate-papo será por conta do CEO da Pontomais Hendrik Machado, com abertura para networking às 18h e início oficial às 19h, no Espaço Cifloma, dentro da UFPR – Jardim Botânico.

O evento é gratuito mediante a doação de dois quilos de alimento não perecível. Para participar basta se cadastrar no link (https://www.sympla.com.br/2-meetup-de-rh-pontomais__777975) para garantir a vaga. Os alimentos serão destinados a uma instituição escolhida pelos próprios participantes do Meetup.

SERVIÇO 2º Meetup de RH Pontomais:



Data: 20 de fevereiro de 2020, 18h-21h

Endereço: Av. Prefeito Lothário Meissner, 632 – Curitiba, PR

Cadastro e mais informações: https://www.sympla.com.br/2-meetup-de-rh-pontomais__777975