Passados cerca de sete meses de obras, a Rua Voluntários da Pátria é outra e privilegia os pedestres. A revitalização completa da via, no trecho de 340 metros entre as praças Osório e Rui Barbosa, foi entregue nesta quinta-feira (13/2) pelo prefeito Rafael Greca. A cerimônia aconteceu em frente ao prédio histórico do Instituto de Educação do Paraná, que também está mais bonito.

Emocionado por lembrar da poeta Helena Kolody, que lecionou por mais de duas décadas no Instituto de Educação e morou na Rua Voluntários da Pátria, o prefeito apontou que a via é a primeira rua inteligente da cidade.

“Eis a rua que simboliza o bem que desejamos à Curitiba do futuro. Eis a rua por onde desfilaram os heróis da Guerra do Paraguai e hoje está mais acessível, arborizada e com iluminação moderna. Eis a rua do Palácio da Instrução, que educa quem amanhã também irá ensinar”, disse Greca.

“A nova Voluntários da Pátria é uma rua inteligente: sem desnível no meio fio, calçada acessível, com pisos históricos em paralelepípedos e petit pavê, luz de led e canteiros de [flores] extremosas”, completou o prefeito.

A começar pelo o que não se vê, mas que possui importância indiscutível para a drenagem da rua, foi implantada uma nova e robusta galeria de águas pluviais. Pista e calçada agora estão no mesmo nível. Calçadas que, aliás, foram alargadas para implantação de uma faixa de acessibilidade e, também, receberam renovação do piso original em petit-pavê.

Os cabos de energia sumiram da vista e foram transformados em subterrâneos. A parte de cima do calçamento ficou reservada para árvores, novos postes que suportam luminárias de LED, bancos e lixeiras.

No lugar do asfalto, os veículos passaram a circular por um piso de paralelepípedo, que tem uma separação da área de circulação dos pedestres. No encontro com a Rua Emiliano Perneta foi construído um cruzamento elevado, que facilita a travessia.

As vagas de carga e descarga e para taxistas foram mantidas e atendem os comerciantes com endereço na rua.

A execução dos serviços de revitalização ficou a cargo da Secretaria Municipal de Obras Públicas e contou com investimento de aproximadamente R$ 1,289 milhão. Os projetos da nova Voluntários da Pátria levam a assinatura do Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba (Ippuc).

Benefício para todos

Proprietário do Hotel Lancaster, em ponto tradicional na Rua Voluntários da Pátria, e presidente no Paraná da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis (Abih), Henrique Lenz Cesar Filho gostou a obra. “Foi um compromisso assumido e honrado que beneficia todos que utilizam a rua. O resultado é muito satisfatório e essa entrega é motivo de muita felicidade”, apontou.

O casal Raquel e João Silveira vive em Paranaguá, mas com frequência visita Curitiba. “Costumo vir passear aqui no Centro para comprar uma coisa ou outra que preciso. Sempre passo no comércio da Voluntários da Pátria e me surpreendi com a reforma feita na rua. Ficou muito legal e confortável”, disse Raquel. “Os novos bancos já viraram nossa parada de descanso”, completou João.

Miqueias Silva Pereira trabalha numa loja da Rua Voluntários da Pátria há dois anos. Acompanhou todo o andamento da revitalização e gostou do resultado final. “Nossa, ficou bem melhor. Valorizou a rua e, com certeza, vai também favorecer o comércio”, avaliou.

Rosto da Cidade

Assim como foi feito com a Rua São Francisco, a revitalização da Rua Voluntários da Pátria integra o programa Rosto da Cidade, proposto pelo prefeito Rafael Greca para a recuperação urbana do Centro. A implantação da faixa acessível no Largo da Ordem também faz parte do programa, que conta com a parceria da iniciativa privada.

Não para por aí. Também foram entregues nesta quinta-feira (13/2) as melhorias feitas pelo Rosto da Cidade na edificação de 1922 do Instituto de Educação do Paraná Professor Erasmo Pilotto. O prédio da esquina das ruas Emiliano Perneta e Voluntários da Pátria recebeu pintura antipichação.

Presenças

Participaram da cerimônia de entrega das obras de revitalização da Rua Voluntários da Pátria o vice-prefeito Eduardo Pimentel; a secretária municipal da Comunicação Social, Mônica Santanna; o secretário municipal de Obras Públicas, Rodrigo Rodrigues, e sua equipe: Manuela do Amaral Marqueno da Cunha (diretora em exercício do Departamento de Pavimentação) e Rosana Dalledone (engenheira responsável pela fiscalização da obra); a secretária municipal do Meio Ambiente, Marilza Dias; a presidente da Fundação Cultural de Curitiba, Ana Cristina de Castro; o administrador regional da Matriz, Dirceu de Matos; a diretora do Instituto de Educação do Paraná, Ana Paula Pacheco, e a ex-diretora Chloris Casagrande Justen; o presidente da Companhia de Habitação Popular de Curitiba (Cohab), José Lupion Neto; o coordenador de projetos do Ippuc, arquiteto Mauro Magnabosco; o gerente-geral da Sanepar para Curitiba, Região Metropolitana e Litoral, Antonio Carlos Gerardi; e os vereadores Serginho do Posto, Alex Rato, Edson do Parolin, Julieta Reis e Oscalino do Povo.